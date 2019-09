Egal ob auf Social-Media-Plattformen oder an Plakatwänden: An Influencern gibt es kein Vorbeikommen. Doch wer fühlt sich da am ehesten zum Kauf animiert? Und gibt es noch Gruppen, die einen größeren Einfluss haben?

Die Zahlen ermittelte das

Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research, das in einer Online-Befragung 1.221 Deutsche zwischen 15 und 69 Jahren zum Thema befragt hat. Eine weitere Erkenntnis, die die Studie differenziert darlegen konnte:



Mehr als 70% aller Deutschen können dem Begriff Influencer eine inhaltliche Bedeutung beimessen und sind mit dem Konzept des Influencer-Marketings grundsätzlich vertraut. Der Einfluss der Prominenten auf das persönliche Kaufverhalten ist dabei nicht zu unterschätzen. Bei jeder fünften Person führte die Empfehlung eines Influencers bereits zum Kauf der angepriesenen Produkte.Besonders empfänglich für diese Form der Werbung zeigen sich jüngere Verbraucher und Frauen - gut zwei Drittel aller mit Influencern in Verbindung gebrachte Anschaffungen entfallen derzeit auf weibliche Personen.Bei den weiblichen Käuferinnen landen am häufigsten Artikel aus dem Bereich Beauty und Körperpflege (66%) sowie Kleidung (32%) im Warenkorb. Männer lassen sich am ehesten zum Kauf von Technik-Produkten (45%) oder Computerspielen (29%) verleiten.Personen zwischen 20 und 29 Jahren lassen sich überdurchschnittlich häufig in ihrer Beurteilung beeinflussen. Nahezu ein Drittel kaufte schon einmal ein Produkt auf Empfehlung eines Influencers. Bei Käufern jenseits der 60 waren es nur 5%.Neben Geschlecht und Alter bestimmt ein weiterer Faktor die Offenheit gegenüber Influencern: Das Vertrauen einer Person, welches sie diversen Informationsquellen und öffentlichen Institutionen entgegenbringt. Je stärker dieses Vertrauen ausgeprägt ist, umso wahrscheinlicher wird eine Kaufempfehlung umgesetzt. 51% der Deutschen mit hohen Vertrauenswerten haben bereits einen Kauf auf Empfehlung eines Influencers getätigt. Ebenso viele empfinden deren Empfehlung ebenso wichtig wie die eines Freundes.Bei allem Einfluss von Influencern: Die höchste Wertschätzung genießen nach wie vor persönliche Empfehlungen auf der offline-Welt und dem eigenen Freundeskreis. 77% der Deutschen haben bereits auf Anraten eines Freundes oder einer Freundin eine Kaufentscheidung getroffen.Der Beitrag erschien zuerst bei horizont.net