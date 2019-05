Jeder Marktplatz hat seine ganz eigenen Anforderungen, etwa bei Contentgestaltung und Fulfillment. Heyconnect will zentrale Schnittstelle für alle Plattformen sein. Wie das funktioniert, erklärt Marcel Brindöpke, Gründer und Geschäftsführer des Start-ups aus Hamburg.

Marken und Händler, die ihre Produkte über eine Plattform vertreiben wollen, müssen Content, Kundenservice und Fulfillment genau auf den jeweiligen Marktplatz anpassen. Heyconnect übernimmt diese Aufgabe und verspricht Zugang zu Plattformen mit wenig Aufwand.



Mal ehrlich und ohne Buzzwords - wie würden Sie Ihren Eltern das Start-up erklären?

Marcel Brindöpke: Wir bauen Marken eine Brücke in die Welt der Online-Plattformen wie Otto, Zalando, Amazon & Co – diese Brücke besteht daraus, dass wir uns an diese Plattformen anbinden und diesen Zugang den Partnern zu Verfügung stellen. Natürlich könnten Marken das auch selber bauen, aber das ist sehr zeitintensiv und mit hohen Investitionen verbunden – und mit der Unsicherheit behaftet, ob das wirklich so gut und stabil funktioniert.

Zudem übernehmen wir auf Wunsch alle Schritte von der Bild- und Texterstellung, der Artikelpflege, dem Kundenservice bis hin zur Logistik, der Abrechnung und dem Retouren-Management.

Wie beschreiben Sie ihr Geschäftsmodell einem möglichen Partner in einem Tweet (260 Zeichen)?

Wir sind einer der führenden Full-Service-Provider im Plattformhandel und betreiben das Geschäft für Marken und Händler, insbesondere auf den kuratierten Plattformen.

Okay, für den besonderen Vorteil, den USP bekommen Sie hier einen weiteren Tweet Platz:

Wir sind selbst Händler, verstehen uns als Partner der Marken und beraten diese auch in ihrer Strategie. Wir bieten eine Individuallösung an und kein Paket von der Stange.

Welche Unternehmen/Kunden konnten Sie bereits überzeugen?

Aufgrund unserer Herkunft als Fashion-Händler ist unser Service insbesondere für Modemarken spannend, beziehungsweise für Marken, die sich im Bereich Fashion bewegen, wie Schuhe oder Accessoires. Zu den bekanntesten Kunden gehören Marken wie Lloyd, Set, Cinque, Colmar, Fritzi aus Preußen oder Hugo Boss Home.

Zudem sind wir stolz, dass wir mit den großen Marktplätzen vertrauensvoll daran arbeiten, mehr Marken für sie zu gewinnen. Diese Nähe kommt auch unseren Kunden zugute, die von Neuerungen und Entwicklungen am schnellsten profitieren können.

Mit wem würden Sie gerne ins Geschäft kommen?

Wir freuen uns über jede Marke, die sich in ihrer Plattformstrategie auf einen erfahrenen Partner verlassen möchte, der sie auch berät und in diesem neuen – nicht trivialen Geschäft – an ihrer Seite steht. Dabei ist die Warengruppe nahezu egal.

Was war das wichtigste Learning seit dem Start?

Das wichtigste Learning ist, stets flexibel zu bleiben, wenn man merkt, dass Anpassungen nötig sind. Gerade digitale Geschäftsmodelle stehen jeden Tag auf dem Prüfstand, da ist kein Platz für Eitelkeiten. Wenn man merkt, dass man etwas ändern muss, um Wachstum zu gewährleisten, sollte man sich von einer alten Idee verabschieden und einer neuen zuwenden.

Über Heyconnect Gründungsjahr: 2012

Sitz der Zentrale: Hamburg

Gründer: Florian Curdt, Marcel Brindöpke

Mitarbeiter: 45

Homepage: https://www.heyconnect.de/

Wir sind unter der Marke heypaula als Händler gestartet und transformieren unser Business nun zu einem Full-Service-Provider, weil wir an Grenzen der Rentabilität und Skalierung gestoßen sind.

Der Vorteil für Marken: Sie bekommen die Kontrolle über ihre Preise wieder und können ihr Sortiment selber bestimmen.

Der Vorteil für uns: Wir können unsere Dienstleistung jetzt auch vielen Kunden außerhalb der Modebranche anbieten, z.B. Partnern aus dem Home&Living-Bereich, Cosmetics, FMCG, etc.

Auf welche Erfolgszahl(en) sind Sie besonders stolz?

Dass wir 2018 aus dem Stand 60 Marken für uns gewinnen konnten und damit das Vertrauen dieser Partner bekommen haben. Das motiviert uns zum einen weiter zu wachsen, aber auch die Leistungen für unsere Partner kontinuierlich auszubauen.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne über ihr Start-up 2020 in einer Wirtschaftszeitung lesen?

heyconnect: Treiber der deutschen Plattformökonomie

