Dergehört zu den ersten Kunden, die die "Amazon Go"-Technologie für kassenlose Märkte einkaufen. Erst vor wenigen Tagen hatte Amazon bestätigt, dass sich andere Händler die "Just Walk Out technology by Amazon" einkaufen können. OTP will laut CNBC schon am 16. März am Flughafen Newark automatisch abkassieren. Mein heißer Kandidat für Deutschland wären ja neben Flughafen-Shops und Bahnhofskiosken so manch eine Lidl-Filiale in den kommenden Jahren.