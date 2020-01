Die Macht von Amazon kann man auch daran festmachen. Rund 200 Konzerne nennen in ihren Bilanzen für die US-Börsenaufsicht den Online-Riesen als Risiko für die eigenen Zahlen. Es dürften 2020 noch mehr werden.

///// HANDEL NATIONAL

Was hatten unter anderem Media-Markt, Saturn, Aldi, Rossmann, Real, dm am 23. Dezember gemeinsam? Bei ihnen war zeitweise keine Kartenzahlung in Laden möglich. Grund: Eine IT-Störung beim. Peinlich für den Handel, noch peinlicher für den Dienstleister und die dahinter stehenden Sparkassen und Ingenico.