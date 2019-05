Liebe Leserin, lieber Leser, immer mehr Waren werden online bestellt. Nach den Jüngeren entdecken jetzt nämlich die Senioren die Vorteile des Bestellens wieder. Aufgewachsen mit Katalogen hielten sie sich beim Online-Shoppen bislang zurück. Das ändert sich – und trägt zum E-Commerce-Wachstum, aber auch zum Ladensterben in den Innenstädten bei. Da hilft dem Einzelhandel nur eines: digital aufrüsten, der Blick nach China zeigt, wie Online und Offline zusammenrücken.

4,4 Milliarden Euro. Vor allem Mode-, Elektronik- und Möbelhändler auf der Fläche bringt das E-Commerce-Wachstum in Nöte, denn ihnen fehlt Umsatz, viele müssen schließen. Das nächste Handelssegment, das nun ins Netz wandert, ist der Heimwerker- und DIY-Markt. Und: Das Wachstum geht vor allem von den älteren Verbrauchern aus. Die entdecken jetzt, das Online-Shoppen so leicht ist wie das bestellen aus dem Katalog. Insgesamt 53 Milliarden Euro haben die Bundesbürger laut Handelsverband HDE 2018 online ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von gut 9 % oderVor allem Mode-, Elektronik- und Möbelhändler auf der Fläche bringt das E-Commerce-Wachstum in Nöte, denn ihnen fehlt Umsatz, viele müssen schließen. Das nächste Handelssegment, das nun ins Netz wandert, ist der Heimwerker- und DIY-Markt. Und: Das Wachstum geht vor allem von den älteren Verbrauchern aus. Die entdecken jetzt, das Online-Shoppen so leicht ist wie das bestellen aus dem Katalog.

ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 statt 19 % gelten. Ein entsprechendes Gesetz hat laut Handelsverband Endlich – auch für E-Books soll künftig dervon 7 statt 19 % gelten. Ein entsprechendes Gesetz hat laut Handelsverband bevh das Finanzministerium gerade auf den Weg gebracht. Es wird ab Anfang 2020 E-Books und auch Hörbücher billiger: zu Weihnachten also lieber Buchgutscheine verschenken.

schnellere Lieferungen vor oder werkeln an Marktplätzen und Plattformen. Auch die Apotheken begreifen langsam, dass ohne Internet fast nix mehr geht. Die großen Online-Versender rüsten daher auf, bereitenvor oder werkeln an Marktplätzen und Plattformen. Exciting Commerce hat sich die Pläne mal angesehen: Bemerkenswert.

INTERNATIONAL

Libra Networks eintragen, hat Schon Anfang des Monats ließ Facebook im Handelsregister von Genf ein FinTech namenseintragen, hat Cointelegraph jetzt entdeckt. Zweck der neuen Firma seien "Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen und Technologie sowie die Entwicklung und Produktion von Software und der dazugehörigen Infrastruktur", heißt es. Angeblich bastelt Facebook nicht nur an eigenem Payment, sondern auch an einer eigenen Cryptowährung.

1400 neue Postkästen aufstellen, in die auch Pakete eingeworfen werden können, berichtet Pakete so einfach wie einen Brief verschicken: Dazu wird die Royal Post von Großbritannien ab August landesweitaufstellen, in die auch Pakete eingeworfen werden können, berichtet Internetretailing . Online-Händler und ihre Kunden sollen so leichter Produkte ver- und zurückschicken können. Bemerkenswert: Laut britischer Post sei dies die erste Veränderung von Briefkästen seit 160 Jahren.

Markenpiraterie zu bekämpfen. In Zusammenarbeit mit Microsoft und Consensys hat LVMH die Plattform Aura aufgebaut, über die Händler und Verbraucher die Produktion von Markenware nachverfolgen können, also die Herkunft von Materialien, Design, Hersteller. Zunächst soll laut



Ikea beteiligt sich an Marktplatz

Ikea hat in den Marktplatz Livspace investiert, der in Indien Möbel und Dekoartikel anbietet. Livspace wurde 2015 gegründet und will sich nun laut



Amazons Deal

Finanzierungsrunde bei Deliveroo an. Der Lieferdienst sammelte insgesamt 575 Milllionen US-Dollar ein, ein Großteil von Amazon. Was den Deal interessant macht, darüber diskutieren gerade die Branchenexperten. Durchaus möglich, dass Deliveroo künftig Amazons Prime Now-Produkte ausliefert und nicht mehr nur Essen. Was am Freitag noch Spekulation war, hat sich bestätigt: Amazon führte die siebtean. Der Lieferdienst sammelte insgesamt 575 Milllionen US-Dollar ein, ein Großteil von Amazon. Was den Deal interessant macht, darüber diskutieren gerade die Branchenexperten. Durchaus möglich, dass Deliveroo künftig Amazons Prime Now-Produkte ausliefert und nicht mehr nur Essen. Holyeats fasst die Meinungen zusammen: Interessant Der französische Luxus-Konzern LVMH setzt auf die Blockchain,zu bekämpfen. In Zusammenarbeit mit Microsoft und Consensys hat LVMH die Plattform Aura aufgebaut, über die Händler und Verbraucher die Produktion von Markenware nachverfolgen können, also die Herkunft von Materialien, Design, Hersteller. Zunächst soll laut Retaildive Aura für Produkte von Luis Vuitton und Parfüme von Christian Dior eingeführt werden.Ikea hat in den Marktplatzinvestiert, der in Indien Möbel und Dekoartikel anbietet. Livspace wurde 2015 gegründet und will sich nun laut Techcrunch in Indien stärker ausbreiten.

TRENDS & FAKTEN

Übersetzungsmaschine von Google, die ohne Umweg wie ein Dolmetscher übersetzt, berichtet "Translatotron" heißt die neuevon Google, die ohne Umweg wie ein Dolmetscher übersetzt, berichtet T3N. Bislang braucht Software dafür noch einen geschriebenen Text, Translatotron indes vermittelt Gespräche und ahmt dabei sogar die Sprechstimme nach. Vielleicht gibt's jetzt bald einen Allround-Kommunicator wie in Raumschiff Enterprise?

Größensystem revolutionieren und besser passende Kleidung produzieren. 10.000 Frauen wurden dafür vermessen und gängige Größen auf unterschiedliche Figuren angepasst. Das kleine Schwarze, das Low in Motion als erstes produkt verkaufen will, gibt's in 99 unterschiedlichen Größen und wird on-demand nach Bestellung auf den Leib geschneidert. Die ganze Geschichte erzählt



Überfällig: Mit Hilfe von Daten will das US-amerikanische Mode-Start-up Law in Motion dasund besser passende Kleidung produzieren. 10.000 Frauen wurden dafür vermessen und gängige Größen auf unterschiedliche Figuren angepasst. Das kleine Schwarze, das Low in Motion als erstes produkt verkaufen will, gibt's in 99 unterschiedlichen Größen und wird on-demand nach Bestellung auf den Leib geschneidert. Die ganze Geschichte erzählt FastCompany.

800 US-Dollar bekam Ronald Wayne von den Apple-Mitgründern Steve Jobs und Steve Wozniak für seinen 10%-Anteil am Unternehmen. Typischer Fall von zu frühem Verkauf: Wayne trennte sich 1976 von seinem Anteil, hätte er gewartet, wäre er heute Millionär oder gar Milliardär. Apple ist heute rund 900 Milliarden Dollar wert. Die



Start-up des Tages BeWooden heißt sein Start-up,



Auf Holz geklopft hat Henrik Roth – und das Material für würdig gefunden, um es zu Hosenträgern, Fliegen und anderen schicken Herren-Accessoires zu verarbeiten.heißt sein Start-up, etailment stellt es vor. Gerademalbekam Ronald Wayne von den Apple-Mitgründern Steve Jobs und Steve Wozniak für seinen 10%-Anteil am Unternehmen. Typischer Fall von zu frühem Verkauf: Wayne trennte sich 1976 von seinem Anteil, hätte er gewartet, wäre er heute Millionär oder gar Milliardär. Apple ist heute rund 900 Milliarden Dollar wert. Die Tagesschau erzählt die Geschichte des dritten Apple-Gründers.

China zu besichtigen. Wie Smartphones dort Ladengeschäfte mit Online-Shops verbinden, hat sich



Was die Zukunft dem Einzelhandel bringt, ist bereits inzu besichtigen. Wie Smartphones dort Ladengeschäfte mit Online-Shops verbinden, hat sich etailment angeguckt.

