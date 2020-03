Der Kochboxenversender HelloFresh will bei steigender Marge 2020 beim Umsatz um 22% bis 27% zulegen. 2019 steigerte sich HelloFresh um 37% aufund verpasste die schwarze Null nur knapp. HelloFresh verschickte 2019 mehr als 280 Millionen Mahlzeiten und zählte im vierten Quartal 2019 rund drei Millionen Kunden.- Anzeige -Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchenSie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welchediese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - hier finden Sie alle Szenarios im Überblick