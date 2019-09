Wenn es nicht mehr so richtig läuft, dann macht man die Dinge gerne wie früher, nur eben ein bisschen anders. Vielleicht liegt es aber auch an den Dingen selbst, dass es nicht mehr läuft. Vieleicht muss man also mal was ganz anders machen. Deutsche Autobauer, oft verteufelt, zeigen, dass sie das können. Mercedes-Benz beispielsweise kündigt gerade für 2020 einen eigenen E-Scooter an. Und der Handel? H&M will erstmals in großem Stil fremde Marken verkaufen. Auch das ist mehr als nur eine Änderung im Detail.

eigene Kosmetik-Marke bei Amazon. Ihr Beauty-Label Kosmetik bei Amazon ist so charmant wie die Kurzwarenabteilung bei Karstadt.



Amazon baut eigene Logistik-Flotte aus

Amazon stellt in Deutschland (zunächst in München) eigene Fahrer (Stundenlohn 12,80 Euro) ein und plant die Eröffnung von 11 weiteren Distributionszentren, um sein Liefergeschäft auszubauen, sagte der deutsche Logistikchef Bernd Gschaider in einem Interview mit Reuters . "Wenn wir die letzte Meile in eigener Hand haben, können wir mehr Dienstleistungen wie die Lieferung am selben Tag anbieten", sagte Gschaider. Amazon will zudem in eine neue Flotte von 50 Elektrofahrzeugen investieren. Lady Gaga startet ihrebei Amazon. Ihr Beauty-Label "Haus Laboratories" gibt es jetzt exklusiv bei Amazon - auch in Deutschland. Dabei ist der Kauf von Beauty bei Amazon nichts, was wirklich Spaß macht oder schön inspiriert. Es gibt ja nicht mal Farb-Filter. Auch gaga: Über dem Make-up zeigt mir Amazon auf der Suchergebnisseite erst einmal Billig-Hocker seiner Eigenmarke. Anders gesagt:

Unterstützung bei der Einrichtung des eBay-Kontos, beim Aufsetzen des eBay Shops und dem Einstellen der ersten Angebote rechnen.

Der Händler bekommt außerdem ein eBay Shoplabel für das Schaufenster. Da wird der Kunde dann per QR-Code direkt zu den eBay-Angeboten des Geschäfts geführt.

Zudem wird eBay in Kürze eine neue Seite starten, mit der Verbraucher zielgenau nach Artikeln in ihrer lokalen Umgebung suchen und so die Händler in ihrer Region unterstützen können. Die Seite „eBay Lokal“ ermöglicht es, über die Eingabe von Postleitzahlen und eines bestimmten Umkreises vom eigenen Standort nach lokalen Angeboten zu suchen. Schon bislang kann man ja bei eBay die Suchergebnisse auf das lokale Umfeld einschränken.

Und da jetzt allmählich auch den siechenden stationären Händlern (vermutlich zu spät) dämmert, dass man es doch mal mit dem Internet probieren muss, ist es tatsächlich schlau, das Helden-Programm jetzt wieder anzuschieben.



Kinnevik lässt Zalando-Aktie einbrechen

Der schwedische Investor Kinnevik hat 13,13 Millionen Zalando-Aktien für rund 558 Millionen Euro verkauft. Der Kurs brach daraufhin gestern um fast 10% ein. Jetzt braucht Zalando kurzfristig einen neuen Slogan: Würde "Buy the f******g dip" bei den Fashion-Victims verfangen? Kinnevik hält nun noch knapp 26% der Zalando-Aktien. eBay, immer auf der Suche nach mehr Umsatz, hat seine Hilfsbereitschaft für den lokalen Handel neuerlich entdeckt, und will einmal mehr "Local Heroes" unterstützen. Wer bei der Initiative, die in den vergangenen Jahren mal mehr, mal weniger offensiv kommuniziert wurde, mitmacht, der darf mitbei der Einrichtung des eBay-Kontos, beim Aufsetzen des eBay Shops und dem Einstellen der ersten Angebote rechnen.Der Händler bekommt außerdem ein. Da wird der Kunde dann per QR-Code direkt zu den eBay-Angeboten des Geschäfts geführt.Zudem wird eBay in Kürze eine neue Seite starten, mit der Verbraucher zielgenau nach Artikeln in ihrer lokalen Umgebung suchen und so die Händler in ihrer Region unterstützen können. Die Seiteermöglicht es, über die Eingabe von Postleitzahlen und eines bestimmten Umkreises vom eigenen Standort nach lokalen Angeboten zu suchen. Schon bislang kann man ja bei eBay die Suchergebnisse auf das lokale Umfeld einschränken.Und da jetzt allmählich auch den siechenden stationären Händlern (vermutlich zu spät) dämmert, dass man es doch mal mit dem Internet probieren muss, ist es tatsächlich schlau, das Helden-Programm jetzt wieder anzuschieben.Der schwedische Investor Kinnevik hat 13,13 Millionen Zalando-Aktien für rund 558 Millionen Euro verkauft. Der Kurs brach daraufhin gesternein. Jetzt braucht Zalando kurzfristig einen neuen Slogan: Würde "Buy the f******g dip" bei den Fashion-Victims verfangen? Kinnevik hält nun noch knapp 26% der Zalando-Aktien.

Amazon hebt mit Prime Air logistisch weiter ab und baut in Texas ein Luftdrehkreuz am Fort Worth Alliance Airport . Es dient als regionaler Hub im Amazon Air-Netzwerk.

"See Yourself in Color" bittet das Feature mit dem man sich die Haare künstlich - sowieso - färben kann. Die Kunden können dafür ein Bild hochladen oder ein Live-Foto nutzen. Im Anschluss kann man sich sogar noch von einem Stylisten weiter beraten lassen. Color&Co, eine Marke von L'Oréal, bietet nun auf der Website eine Augmented-Reality-Funktion um neue Haarfarben virtuell zu testen.bittet das Feature mit dem man sich die Haare künstlich - sowieso - färben kann. Die Kunden können dafür ein Bild hochladen oder ein Live-Foto nutzen. Im Anschluss kann man sich sogar noch von einem Stylisten weiter beraten lassen.

Luxottica auf den Markt bringen. Facebook könnte seine eigene Augmented-Reality-Brille zusammen mit Ray-Ban-Herstellerauf den Markt bringen. CNBC spekuliert über einen Verkaufsstart 2023 und 2025.



Zahl des Tages Ranking der besten E-Commerce-Anbieter bei Facebook, Instagram und Co. Das größte Plus schafft der Elektronikshop Alternate mit einem Wachstum von 141%. Gleich mehrere klare Gewinner identifiziert unser. Das größte Plus schafft der Elektronikshop Alternate mit einem Wachstum von 141%.

gute Datenqualität für eine wertschöpfende Nutzung sicher? Die rasant wachsende Marktdynamik, der technologische Fortschritt und das unberechenbare Konsumentenverhalten erhöhen die Komplexität für Unternehmen. Die kluge Gegenstrategie: Nutzung von Daten. Wie aber stellt der Handel einefür eine wertschöpfende Nutzung sicher? Accenture-Geschäftsführer und Etailment-Experte Thomas Täuber nennt drei Elemente für den Erfolg.

