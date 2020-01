Je nachdem wie man rechnet, werden die Digital Natives zu Beginn dieser Dekade die Mehrheit der konsumfreudigen und arbeitenden Bevölkerung stellen. Das hat Folgen. Auch für das Management der Generation der Baby-Boomer. Denn es verpasst vielfach den Anschluss an die Digitalisierung und damit an die Generation Instagram, an die Generation TikTok. Wer aber nicht mehr weiß, wie seine Kunden ticken, wie will er dann mit ihnen heute und erst recht morgen Geschäfte machen?

Amazon denkt über klassische Läden in Deutschland

Offensive (mehr Verteilzentren, größere Lieferflotte) wird weiter gehen. Kurierfahrer sucht Amazon denn auch wie wild. Sogar



Rewe und dm testen Online-Reinigung

Rewe und dm testen derzeit Online-Reinigungsservices. Bei dm erprobt man die Zusammenarbeit mit dem Persil Service in 17 Filialen in Essen und München. Rewe kooperiert mit dem Start-up Waschmal in 26 Märkten im Rheinland. Mehr liest man bei RND



karitative Zwecke weiter. Die Organisation kann der Kunde beim Einkauf selbst wählen. Ich nehme beispielsweise immer



Wirtschaft läuft der Digitalisierung hinterher

58% der Geschäftsführer und Vorstände finden, dass ihr Unternehmen bei der Digitalisierung noch ein Nachzügler sei. 3% meinen sogar, den Anschluss verpasst zu haben. Nur rund jedes dritte Unternehmen hält sich für einen Digitalisierungs-Vorreiter. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 502 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Ich lese dazu nochmal was über den Duning-Kruger-Effekt und glaube, dass die Realität noch viel schlimmer ist.

Der Handel macht beim Einsatz neuer Technologien im Laden rapide Fortschritte. Wie High-Tech und Software am Regal, an der Kasse, für Mitarbeiter und Kunden Einkaufserlebnis und Management verbessern können, zeigt im Februar 2020 die Euroshop in Düsseldorf. Auf welche Trends muss man dabei besonders achten?

Wer Amazon Deutschland-Chef Ralf Kleber kennt, der weiß: Der Mann lässt sich nicht festnageln, jeder Pudding macht klarere Aussagen. Einen Einstieg in den stationären Handel in Deutschland kann man also in seine sehr allgemeinen Aussagen in der „Welt am Sonntag" ("Wir wissen, dass Kunden offline einkaufen und dass sie Vielfalt mögen") hineinlesen - oder auch nicht. Konkrete Ziele oder Zeitpunkte nennt die natürlich nicht. Wie immer: 2015 war es "eine Option". 2017 war es "keine Frage des Ob, sondern des Wann". Fakt ist aber auch: