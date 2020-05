Zum Schutz vor Ansteckung müssen jetzt ungewöhnliche Ideen her, damit sich Lockerungen von Kauf- und Ausgangsbeschränkungen durchsetzen. Die Industrie- und Handelskammern schlagen Apps vor, mit denen Kunden Beratungs-, Kauf-, Anprobetermine vorbuchen sollen. So soll's in den Fußgängerzonen ruhig bleiben. Hat was: Derzeit unausgelastete Hotel- und Reisebuchungsmaschinen bekämen neuen Arbeit, vielleicht setzen sich die Kauf-Tickets sogar durch und das Gedrängel in der Adventszeit ist Geschichte. Jetzt aber erstmal einen schönen 1. Mai.

//// HANDEL NATIONAL

Fielmann legt los

Knapp 300 Millionen Euro an liquiden Mitteln in der Kasse und offensive Pläne im Kopf. Fielmann investiert gerade in eine App, die Sehschwächen erkennt und mit der Kunden zugleich die passende Brille aussuchen können, berichtet Internetworld. Solche Tools – Konkurrent Mister Spex hat seines bereits in Gebrauch – werden das Online-Optikgeschäft beflügeln. Dazu will Fielmann auch noch expandieren und guckt sich dazu im Ausland nach Übernahmezielen um. Achja, Zahlen berichtete Fielmann nebenbei: 2019 blieben von 1,52 Milliarden Umsatz rund 250 Millionen an Erträgen in der Kasse; und natürlich macht sich die Krise bemerkbar: Im ersten Quartal verkaufte Fielmann rund 300.000 Brillen weniger, der Umsatz sank um 17 auf 355 Millionen Euro. Die ersten von 20.000 kurzarbeitenden Beschäftigten kehren jetzt aber in die 766 Filialen zurück, für den Alltag mit Virus sieht sich Fielmann gerüstet. Und neue Schutzbrillen mit Sehstärken hat der Optiker jetzt auch noch neu im Programm: Das nennt man vorausschauend wirtschaften.



Wochenmarkt24.de expandiert

Robert Tönnies stammt aus einer bekannten Metzger-Dynastie, er hat 50 % am größten Schlachtkonzern von seinem Vater geerbt, streitet aber mit seinem Onkel um die Stratgie des Wurst-Imperiums. Nebenbei hat der Wochenmarkt24.de gegründet, einen genossenschaftlichen Lieferdienst im Raum Bielefeld, der die Waren von 24 Hofläden, Bauern und Bäckern ausliefert. Mit Erfolg: Bis abends bestellt, werden Marmeladen, Wurst, Obst, Gemüse und weitere rund 2496 Produkte am nächsten Tag gekühlt zugestellt, Bestellwert mindestens 10 Euro, Lieferung kostenlos. 10.000 Kunden leuchtet dieses komfortable Angebot, mit dem sie die Region unterstützen, ein, erzählt das Handelsblatt. Jetzt soll Wochemarkt24.de in weitere Regionen expandieren. Sauber!



Pech für Fidor-Bank

Banking as a Service – das hört sich nach einem guten Geschäft an: Seit 2016 arbeitete die Münchner Fidor-Bank mit dem Telekommunikationskonzern O2 zusammen, Fidor wickelte das White-Label-Bankingangebot für O2 ab. Doch offensichtlich gab es Streit über die Strategie des Angebots, außerdem über die Zuverlässigkeit der Bankentechnik. Die Partnerschaft endet mit dem Mai, berichtet Finanz-Szene, O2 sei bereits in Verhandlung mit einem anderen Finanzdienstleister, der ab Juni übernehmen soll. Noch ist unklar, wie die Übergabe stattfinden soll. Für Fidor ist das Ende der Kooperation ein herber Schlag: Die Bank schreibt noch immer tiefrote Zahlen, braucht dringend Kunden und Geschäft.



////

Die Corona-Krise stellt die Logistik vor große Herausforderungen.Doch es gibt immer noch Bremsklötze. Welche Probleme stehen bevor? Welche Lösungen sind jetzt und in Zukunft gefragt. Der Business Guide „Neue Wege der Logistik“ zeigt branchenübergreifend auf über 50 Seiten, was die Branche und Business-Kunden tun können, um die Supply Chain in Krisenzeiten zu sichern – und künftig flotter zu machen.Einen einstelligen Millionenbetrag lässt sich der Preisvergleichkosten, berichtet Deutsche Startups. Das Regensburger Startup ging 2018 in Österreich an den Start und vergleicht dort die Preise von Strom, Gas und Internetanschlüssden. Geizhals gehört zum Hannoveraner Medienunternehmen Heise und hat sich auf die Preise von Elektronik, Haushaltsgerät, Smartphones konzentriert.In Krisenzeiten suchen Menschen nach Informationen – das beschert Google weiteres Wachstum: Während Burda den engagiert gestarteten Privatsphäre-Browser mit Suchmaschine Cliqz vom Markt nimmt, verkündet Google fürs erste Quartal laut Online-Marketing einsogar die Werbeeinnahmen wachsen (wenn auch nicht so schnell wie früher) auf knapp 34 Milliarden Dollar. Mit kostenlosen Werbeangeboten baut Google in der Corona-Krise seine Alleinstellung aus – Händler können sollen in den USA bald kostenlose Angebote bei Shopping einstellen, kleinen und mittleren Unternehmen will Google mit Gratis-Werbung mehr Sichtbarkeit im Internet verschaffen, über Maps können Nutzer jetzt auch in Deutschland direkt bei Restaurants und Cafés Essen bestellen, berichtet Onlinehändler-News. Ein Schelm, der bei so viel Corona-Hilfen Böses oder gar ans Werbe-Monopol denkt.Die Corona-Krise beschleunigt Entwicklungen: In der Schweiz wird jetzt mehr online bestellt, das Bankhaus Crédit Suisse korrigiert daher seine Prognose nach oben und meint, derwachsen. 2019 wurden noch 10 Milliarden Franken erwirtschaftetz. Der Online-Anteil am Handel könnte damit von heute 9 auf 15 % zulegen. Die Verlierer nennt die Bank laut Carpathia auch noch: Non-Food dürfte 20 % seiner Umsätze verlieren.

eBay sichert Kauf mit QR-Code

Auf Druck von Händlern hat sich eBay der Abholung angenommen und sichert diese nun mit Hilfe von QR-Codes besser ab, berichtet Tamebay. Bislang konnten Händler die Aushändigung nicht beweisen – und Kunden ihr Geld zurückfordern, obwohl sie die Ware bekommen haben. Das soll jetzt zumindest in den USA nicht mehr funktionieren: Abholer bekommen jetzt einen QR-Code plus sechsstelligen Code aufs Smartphone, scannt der Händler diesen mit der eBay-App, wird eine Tracking-Nachricht generiert und eBays Systeme erkennen die Auslieferung des Produkts. Im ersten Quartal sank laut Unternehmensangaben der Umsatz um 2 % auf 2,4 Milliarden US-Dollar, die Werbeeinnahmen sanken um 3 %.

////

Favorit der Leser:

Facebook-Nutzer sollen bald nicht nur in Gruppen chatten, sondern auchDer Community-Konzern bereitet laut Allfacebook gerade entsprechende Dienste vor. Künstler sollen damit Lesungen, Konzerte oder Theateraufführungen streamen und dafür Eintritt verlangen, Dienstleister Webinare und Beratungen anbieten. Mit dendie nimmt trotz guter Werbeeinnahmen weiter rapide ab, wie The Verge feststellt. Allerdings konkretisiert Facebook nicht, wann die Tools eingeführt werden. Bis dahin bieten sich Programme wie Webinaris, Edudip, GoToWebinar, Mikogo, Click-Meeting oder Webinar-Jam an.Im Laden Einkaufszeit buchen, in der Boutique die Anbprobe und beim Elektronikhändler die Beratung: Die Deutsche Industrie- und Handelskammer setzt"Digitale Lösungen helfen, im Alltag Abstand zu halten, ohne zu Hause bleiben zu müssen", zitiert der Spiegel aus einem Konzeptpapier, das der DIHK der Bundesrgierung präsentierte, und: "Das entzerrt die Kundenströme, verringert somit die Ansteckungsgefahr und sorgt gleichzeitig für eine kontinuierliche Auslastung der Geschäfte."Bewegungsdaten werden in Corona-Zeiten diskutiert, sie sollen Ansteckungsrisiken senken helfen. Doch auch dem Handel können sie nutzen, meint das Handelsblatt: MitWerbung gezielter ausspielen, die Geschäfte besser steuern. Unbedingt nachlesen.Masken mausern sich zurzeit zum Bestseller bei AboutYou: Am ersten Verkaufstag dem 28. April, setzte der Online-Händler, der zur Otto-Gruppe gehört inmehr alsaus Stoff ab. Mitgründer Tarek Müller schätzt im Interview mit OMR, dass AboutYou alein im deutschsprachigen Raum bis zuder heiß begehrten Masken verkaufen könnte: "Aber wir haben ein Lieferproblem."Etailment-Experte Christian Kelm erlebt gerade den positiven Wahnsinn: Bei kleinen und großen Händlern wird endlich den digital-affinen Beschäftigten zugehört. Die Krise ist nur ein Katalysator, der eine Entwicklung im Handel jetzt befeuert: DassGeschickt sollten sie sein und auf jeden Fall digital – egal ob im Internet oder auf der Straße.